شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحدد واجبات لاعبى الأهلي أمام الزمالك فى محاضرة بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مطوّلة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الزمالك، المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشرح فايلر للاعبي الفريق بعض الجمل الخططية ومهام كل لاعب فى المران قبل تنفيذه بشكل عملى فى المران، كما تحدث المدير الفنى مع لاعبي الفريق عن دور كل لاعب وأهمية مواصلة الانتصارات بالمرحلة المقبلة لحسم بطولة الدرى رسمياً.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية نظيفة مساء الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى، ويحتل الفريق قمة المسابقة حالياً برصيدد 56 نقطة.

من ناحية أخرى، أوصت لجنة التخطيط في النادى الأهلي، برئاسة محسن صالح، بضرورة عودة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوى جيد طوال فترة إعارته مع الطلائع، ومن قبلها مع الاتحاد السكندرى، ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدى مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدي العديد من العروض الخارجية والداخلية أبرزها من أندية الاتحاد السكندري وسموحة بالإضافة للطلائع الذي يرغب في تجديد إعارته، إلا أن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي حالياً هو عودة اللاعب فور انتهاء اعارته.