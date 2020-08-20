اخبار الرياضه

فايلر يحدد واجبات لاعبى الأهلي أمام الزمالك فى محاضرة بالتتش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحدد واجبات لاعبى الأهلي أمام الزمالك فى محاضرة بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مطوّلة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الزمالك، المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشرح فايلر للاعبي الفريق بعض الجمل الخططية ومهام كل لاعب فى المران قبل تنفيذه بشكل عملى فى المران، كما تحدث المدير الفنى مع لاعبي الفريق عن دور كل لاعب وأهمية مواصلة الانتصارات بالمرحلة المقبلة لحسم بطولة الدرى رسمياً.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية نظيفة مساء الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى، ويحتل الفريق قمة المسابقة حالياً برصيدد 56 نقطة.

من ناحية أخرى، أوصت لجنة التخطيط في النادى الأهلي، برئاسة محسن صالح، بضرورة عودة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوى جيد طوال فترة إعارته مع الطلائع، ومن قبلها مع الاتحاد السكندرى، ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدى مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدي العديد من العروض الخارجية والداخلية أبرزها من أندية الاتحاد السكندري وسموحة بالإضافة للطلائع الذي يرغب في تجديد إعارته، إلا أن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي حالياً هو عودة اللاعب فور انتهاء اعارته.

وقدم عمار حمدى عروضاً جيدة مع نادي الطلائع هذا الموسم، خاصة ما قدمه مع الطلائع أمام بيراميدز فى الجولة الحالية من بطولة الدورى، ومن قبلها المباريات التى شارك بها مع فريقه ضد المقاولون وإنبى وفريق مصر، قبل توقف البطولة بسبب فيروس ، ويأتى تالق حمدى تزامنا مع رفض رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عودة اللاعب الصاعد، مؤكدا أنه من الأفضل استمرار إعارته لأحد الأندية المحلية لاكتساب مزيد من الخبرات ، وشدد فايلر على أن فرصة عمار حمدى فى المشاركة مع الأهلى ستكون صعبة للغاية حال عودته، لذا لابد أن يستمر مع فريق آخر يحظى معه بفرصة اللعب بشكل أساسى لإظهار قدراته وإمكانياته الفنية.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يحدد واجبات لاعبى الأهلي أمام الزمالك فى محاضرة بالتتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا