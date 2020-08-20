شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تبحث سبل التعاون مع أكاديمية السادات فى مجال ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعاً تنسيقياً مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين فى مجال ريادة الأعمال بمقر الوزارة بحضور قيادات الوزارة وممثلى الأكاديمية.

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وخطة ريادة الأعمال الحالية بالوزارة، وطرح رؤية الطرفين لحوكمة منظومة ريادة الأعمال، وتحديد آليات خطة العمل ومراحل التنفيذ الهادفة الى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتبنى الأفكار والمشروعات الابتكارية، علاوة على التنسيق لتكوين فريق عمل متكامل من كلا الطرفين منوط بأدوار ومسئوليات متفق عليها.

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ومن المقرر عقد اجتماع آخر لمناقشة خطة انتشار الوزارة فى مجال ريادة الأعمال فى المحافظات المختلفة، وكذلك القوانين المنظمة لتنفيذ الأنشطة، بالإضافة الى مناقشة بنود البروتوكول المزمع عقده بين الطرفين.



الاجتماع التنسيقى 1



الاجتماع التنسيقى 2

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة استكمال منافسات دورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة، والذى تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوى القدرات والهمم)، بعد توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقررت الوزارة استئناف المسابقة خلال الفترة من 20أغسطس الجارى حتى 4سبتمبر المقبل بملعب مركز شباب مطروح، مع تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتى وضعتها الوزارة .