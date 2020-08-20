شكرا لقرائتكم خبر عن تتوقع الأهلي يكسب ولا الزمالك في لقاء القمة؟ .. شاهد آراء الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلعت كاميرا الخليج 365 آراء عدد من المواطنين عن مدي رغبتهم في الفوز بين قطبي الكرة المصرية، في لقائهما المرتقب يوم السبت القادم، وهما نادى الأهلي والزمالك.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، على إستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمني جزء من المواطنين فوز فريق نادي الأهلي ملقبيه بنادي القرن وتمني الجزء الأخر فوز نادي الزمالك

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وجاء رأى أخر بتمني ان يكون المشاهدة للعب يخطف الأبصار وبه متعه ومزح جزء أخر " ياريت الزمالك يجي الماتش

ودائما ما تشهد مباريات القمة مولد نجم جديد، وهذه المرة من المحتمل أن تشهد مولد ناشئ خاصة فى ظل رغبة كلا المديرين الفنيين سواء باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أو رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي فى الاعتماد على الناشئين فى ظل تصعيدهم مؤخرا، ويضم فريق الزمالك الثنائى حسام أشرف صاحب هدف الفوز على مصر المقاصة فى الوقت بدل من الضائع واللاعب أسامة فيصل وكلاهما فى خط الهجوم وياسين مرعى، حيث يطمح كل منهم فى المشاركة وكتابة تاريخ في لقاء القمة

أما النادى الأهلى فيمتلك ضمن صفوفه الثنائى، عربى بدر لاعب منتصف الملعب ومحمد فخري جناح الفريق، وكلاهما يشارك مع الفريق فى التدريبات الرئيسية منذ استئناف المسابقة بعد فترة توقف كورونا