شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى مسحة طبية استعداداً لمواجهة الزمالك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإدارى مسحة طبية صباح اليوم عقب المران الذين أقيم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الزمالك فى مباراة القمة التى تقام مساء السبت المقبل، وتم إجراء المسحة صباح اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية، وخاض الاهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، يدرس رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الاستعانة بوليد سليمان للمشاركة أساسياً فى مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بالجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك سليمان بديلاً فى المباريات الثلاث التى خضاها الأهلى حتى الآن فى بطولة الدورى منذ استئناف المسابقة التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

وليد سليمان حل بديلاً فى مباريات الأهلى أمام إنبى والإنتاج الحربى وأسوان التى انتهت بالفوز 2/صفر والتعادل بهدف لمثله والفوز بثلاثية نظيفة على التوالي، وسجل الحاوى هدفاً فى مباراة أسوان الاثنين بالجولة العشرين لبطولة الدورى، ويرغب المدرب السويسرى فى الاسعانة بوليد سليمان فى قمة السبت المرتقبة رغم أنه أحد أهم الأوراق الرابحة فى الأهلى بل وبطولة الدورى حتى الآن، ويأتى تفكير المدير الفنى فى الاسعانة بوليد سليمان أساسياً بسبب شبح الإصابة الذى يُهدد مشاركة الثنائى جيرالدو وأحمد الشيخ فى اللقاء.



مسحة لاعبي الاهلي قبل مباراة الزمالك (1)



مسحة لاعبي الاهلي قبل مباراة الزمالك (2)



مسحة لاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك (3)

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مسحة لاعبي الاهلي قبل مباراة الزمالك (4)



مسحة لاعبي الاهلي قبل مباراة الزمالك (5)



مسحة لاعبي الاهلي قبل مباراة الزمالك (6)



مسحة لاعبي الاهلي قبل مباراة الزمالك (7)