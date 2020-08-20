شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجهز بادجى لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مهاجمه السنغالي أليو بادجي ليكون مفاجأته فى مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها بعد غد السبت، بعدما أصبح فايلر مضطراً للاعتماد على مهاجم صريح وإعادة جونيور أجاى لمركز الجناح لمواجهة أزمة الغيابات فى هذا المركز، وذلك بعد إصابة أحمد الشيخ والأنجولى جيرالدو فى مباراة أسوان الماضية ومن قبلها إجراء حسين الشحات جراحة الفتاق، فضلاً عن انتهاء فترة إعارة رمضان صبحى من نادى هدرسفيلد الإنجليزى ورفض اللاعب الاستمراربالأهلي بشكل نهائى بجانب تراجع مستوى مروان محسن، ويرغب المدرب فى تجهيز بادجي جيداً لموقعة الزمالك لاسيما بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد فى مباراة أسوان الأخيرة التى شارك فيها بديلا وسجل هدفاً من ثلاثية الأهلي.

من ناحية أخرى، أربكت إصابة محمود متولى، مدافع النادى الأهلي، بقطع فى الرباط الصليبي الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالنادى، خاصة أن الاتجاه السائد داخل النادى فى الفترة الأخيرة هو صرف النظر عن التعاقد مع مدافع جديد فى الموسم الجديد والاكتفاء بالمجموعة الموجودة، مع إمكانية عودة محمد عبد المنعم "كامبوس" لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لسموحة.

وناقشت لجنة التخطيط ملف تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود متولي، والتي قد تستغرق فترة طويلة وستبعده عن مباريات الفريق هذا الموسم بالإضافة لمعظم مباريات الموسم الجديد، وبالتالي أصبح تدعيم الخط الخلفي أمر واجب لتعود الإدارة الحمراء للتفكير فى الدخول بمفاوضات لضم أسامة جلال مدافع إنبى، بعد تعثر ضم أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزي وباهر المحمدى مساك الإسماعيلي.

وحصل الأهلي في وقت سابق على توقيع أسامة جلال مدافع إنبى، إلا أن هناك جدلا فنيا بخصوص اللاعب، فهناك من يرى أنه سيمثل إضافة للفريق، خاصة أنه مازال صغير السن ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية جيدة، فضلاً عن كونه واحدا من أهم المدافعين الصاعدين فى الكرة المصرية، خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 والتى فاز الفراعنة بلقبها، ليتأهل مع أبناء شوقى غريب لأولمبياد طوكيو، بينما يرى تيار أخر أن اللاعب يفتقد للخبرات ولا يمتلك المقومات التى تؤهله للعب للأهلي فى الوقت الحالي وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة.