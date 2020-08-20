شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون vs فايلر.. المواجهات المباشرة ترجح كفة الفرنسى والانتصارات تنحاز للسويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مواجهات الأهلي والزمالك خلال فترة تولي الفرنسي باتريس كارتيرون والسويسرى رينيه فايلر قبل المباراة المرتقبة بينهما بالدوري المصري الممتاز، وتنحاز المواجهات المباشرة للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذى استطاع أن يتوج بلقب السوبر المصرى على حساب الغريم التقليدى، فيما انتهت نتيجة المواجهة الثانية بانسحاب الأبيض، وهو ما لا يعد مواجهة فنية بين الطرفين لأن النتيجة احتسبت دون أن يكون هناك منافسة كروية خلالها.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى كافة أنحاء العالم العربى صوب ملعب استاد القاهرة مساء السبت المقبل لمتابعة المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصري الأهلي ضد الزمالك في المواجهة التى تحمل الكثير للفريقين، خاصة أن كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه التى تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر.

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وتكمن أهمية المباراة في كونها أقوى ديربي عربي أفريقي تاريخياً والذى دائماً ما يحفل بأحداث مثيرة ومواجهات أكثر من رائعة بين اللاعبين في أرضية الملعب ما يجعل حالة الشغف تصل لدى الجماهير الى اقصى درجات الجنون خاصة أن مصر والوطن العربي يكون منقسم بين مؤيد للشياطين الحمر وعاشق لمدرسة الفن والهندسة.

وبينما الجميع يرتقب المباراة الهامة بين الأهلي ضد الزمالك نرصد في التقرير التالي مقارنة رقمية بين المديرين الفنيين للفريقين وهما السويسري رينيه فايلر والفرنسي باتريس كارتيرون قبل مباراة السبت المقبلة.

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