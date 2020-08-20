شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا استعداداً لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريبات صباح اليوم، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني والطبي والإدارى المسحة الطبية وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات، استعداداً لمباراة القمة المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدورى.

وينتظر الجهاز الفنى واللاعبون نتيجة المسحة غدا، الجمعة، بعدها يعلن عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا للقاء القمة أمام الأهلى.

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من ناحية أخرى، يعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أسماء طاقم الحكام الأوروبى لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدوري ، بعدما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة الحكام، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لإدارة مباراة القمة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية وأسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.