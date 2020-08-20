شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يضع شرطاً للموافقة على إلغاء معسكر المنتخب فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، شرطاً للموافقة على إلغاء معسكر الفراعنة فى شهر أكتوبر المقبل استعداداً لخوض مباراتىّ توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون، بعدما حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل موعداً لمباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات.

وطلب حسام البدرى من اتحاد الكرة أنه فى حال إلغاء معسكرات الفراعنة فى أكتوبر المقبل بهدف انتظام مسابقة الدورى ومنح اللاعبين فرصة أكبر للاحتكاك وخوض مزيد من المباريات المحلية ما يساعد على جاهزيتهم للمباريات، بأن يتم تعويض الفراعنة عن هذه الفترة ومنحهم أسبوعاً إضافياً قبل مواجهتىّ توجو فى نوفمبر المقبل، وأن يتم مراعاة ذلك عند إعداد جدول الدورى فى الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطنى عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة من أجل الوقوف على أنسب الحلول التى تراعى تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو فى مباراتى الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل فى مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفنى يضع فى اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التى عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من 5 أشهر عن خوض أى مباريات رسمية، وهو ما يحتاج إلى استمرارية فى استكمال مسابقة الدورى وخوض اللاعبين لعدد من المباريات أملا فى إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة.

وأوضح بركات أن الجهاز الفنى لا يزال يتابع مباريات الدوري ويراقب كل اللاعبين عن كثب لمعرفة النواقص التى يحتاجها جميع العناصر المرشحة للدخول فى دائرة اهتمامات المنتخب لاسميا أن الأسابيع الماضية من مباريات الدورى الممتاز شهدت تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة.

واختتم مدير المنتخب تصريحاته بتأكيده أن الجهاز الفنى لديه وقت لمشاهدة المباريات المقبلة للأندية فى كافة الارتباطات لاتخاذ قراره المناسب، بما يراعى تجاوز صعوبات هذه المرحلة ودخول مباراتى توجو وكل العناصر فى كامل لياقتهم الفنية والبدنية.