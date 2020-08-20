شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينتظر القرار النهائى للأهلى لتجديد إعارة صلاح محسن وناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو سموحة القرار النهائى من نظرائهم بالنادى الأهلى لتجديد إعارة ثنائى الفريق الأحمر صلاح محسن وناصر ماهر لمدة موسم بعد تألقهما بشكل كبير مع الفريق السكندرى، وأصبحا من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى المدير الفنى للفريق فى تشكيلته الأساسية.

ويعول فرج عامر، رئيس نادى سموحه ، كثيراً على تجديد إعارة الثنائى فى ظل علمه بعدم رغبة السويسرى رينيه فايلر فى عودتهما فى الموسم المقبل، إلا أن الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية عن احتمالية رحيل المدرب السويسرى جعلت لجنة التخطيط تنتظر الموقف النهائى لفايلر لحسم ملف صفقات اللاعبين المعارين، خاصة أن هناك عدداً من اللاعبين تتمنى اللجنة عودتهم للقلعة الحمراء ويرفض المدير الفنى ذلك بداعى عدم الحاجة إليهم.

من ناحية أخرى، خضع الفريق الكروى الأول بنادى سموحة لمسحة طبية أمس، وفقا للبروتوكول الطبى قبل المباريات بإجراء المسحة قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث يلتقى الفريق السكندرى نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ21 على ملعب استاد الإسكندرية، وأكد الجهاز الفنى لسموحة أن أى لاعب سيتغيب عن المسحة أو فى حال التأخير سيتم استبعاده من تشكيل المباراة وسيتم توقيع عقوبة مالية عليه.

Advertisements

ويعود للتشكيل الأساسى لسموحة أمام بيراميدز، محمد كوفى ومحمد الترهونى بعد انتهاء الإيقاف، بينما يستمر غياب الهانى سليمان عن الفريق لتنفيذ عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات.

وشدد حمادة صدقى على أن لقاء بيراميدز من اللقاءات القوية لما يضم من العناصر المميزة لذلك أوصى اللاعبين بالالتزام بجميع التعليمات حتى آخر دقيقة من عمر اللقاء.