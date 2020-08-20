شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تعطل تقنية الـvar فى مباراتى الأهلى والزمالك لأسباب فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم، أن تعطل تقنية الفيديو غير مقصود، والتحكيم على مسافة واحدة من الجميع، وأضاف العطار فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، أن الإنتاج الحربى قدم مذكرة لاتحاد الكرة بشأن التحكيم، موضحاً أن مشكلة تقنية أو فنية وراء تعطل تقنية الفيديو فى مباراتى الأهلى والإنتاج الحربى والزمالك ونادى مصر.

وأشار وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إلى أن حكم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك من الدرجة الأولى وينتمون لبلد صاحب تاريخ كبير فى كرة القدم، موضحا أن الطاقم سيصل القاهرة غدا الجمعة استعدادا لإدارة القمة المرتقبة.

وأضاف العطار، "تم توفير مصدر للكهرباء بتقنية الفيديو بعدما كنا نقوم بتوصل الكهرباء من غرفة التليفزيون.

وفى سياق مختلف، أكد وليد العطار أن أحمد مسعود حارس المصرى البورسعيدى خضع لتحليل واحد فقط تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة ومازال التحقيق جارياً فى أحداث مباراة المصرى والإسماعيلى التى تم إعادة قرار اتحاد الكرة بشأنها حيث تم اعتماد انسحاب المصرى قبل اتخاذ قرار آخر بإعادتها".