شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوباما "الزمالك" ودونجا "الإسماعيلى" فى تدريبات تأهيل خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الثنائى يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمود عبد العاطي دونجا لاعب الإسماعيلى برنامجا تاهيليا معا فى أحد المراكز الخاصة للتأهيل تحت إشراف علاء شاكر أخصائى تأهيل المنتخب الوطنى السابق، حيث يستعد أوباما للمشاركة فى مباراة القمة المقرر لها بعد غد أمام الأهلي فى اطار مباريات الجولة الـ21 للدورى، فيما يؤدى دونجا برنامجا تأهيليا بعد تعافيه من الإصابة التى كان يعانى منها وهى عبارة عن كسر فى القدم.

من ناحية أخرى، يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الأهلى، والتى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، فى التاسعة مساء السبت المقبل، باستاد القاهرة، ويسعى الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للاطمئنان على جميع عناصر الفريق الذين سيشاركون فى قمة الدورى، وذلك بعد المباراة التى خاضها أبناء ميت عقبة أمام نادى مصر، مساء الثلاثاء الماضى، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.