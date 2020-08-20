تدريبات تأهيلية لشيكابالا في مران الزمالك

خضع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وأدى اللاعب التدريبات في صالة الجيمانزيوم لرفع معدلات اللياقة البدنية خاصة في ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري بسبب الإيقاف. البدنية خاصة في ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري بسبب الإيقاف. ويستعد الفريق لمواجهة النادي الأهلي السبت المقبل على استاد القاهرة في الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

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