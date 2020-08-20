مسحة طبية للزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض تدريبات الفريق صباح اليوم. الفريق صباح اليوم. وخضع لاعبو الفريق و الجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات. للمسحة الطبية وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات. ويخوض الفريق تدريباته الآن على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة الأهلي يوم السبت المقبل.

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