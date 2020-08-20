مرتضى منصور يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة قبل مران اليوم المقرر فى الخامسة عصرا مع اللاعبين والجهاز الفنى بهدف تحفيزهم والشد من أزرهم قبل مواجهة الأهلى بعد ان

منح تعليماته بصرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل المباراة كما وعدهم فى الاجتماع الذى عقده معهم قبل لقاء مصر المقاصة بالصالة المغطاة بالنادي.

ورفض الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، منح لاعبيه راحة أمس الأربعاء بعد مباراه نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز التى أقيمت مساء أمس الأول على ملعب الكلية الحربية.