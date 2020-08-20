الزمالك يحفز لاعبيه بصرف جزء من مستحقاتهم المالية

رفض الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، منح لاعبيه راحة أمس الأربعاء بعد مباراه نادى مصر، التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز، التى أقيمت مساء أمس الأول على ملعب الكلية الحربية.

بدأ الفريق استعداداته الجادة للقاء القمة أمام الأهلى بعد غد السبت، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 21 للدورى، حيث اكتملت الصفوف بانضمام حازم إمام الظهير الأيمن الذى غاب عن اللقاءين السابقين، بسبب الإصابة،

وأنهى برنامجه التأهيلى بنجاح، وأصبح جاهزًا للمشاركة أمام الأهلى، إضافة إلى انضمام اللاعبين الذين غابوا عن المباراة السابقة لمنحهم المزيد من الراحة، وهم محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى وطارق حامد ومصطفى محمد.

وطالب المدير الفنى للزمالك لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة نادى مصر، والتركيز فى لقاء القمة الذى يعتبر مهمًا جدًا فى مسيرة الفريق لمنحه انتصارًا معنويًا

فى المقام الأول واستعدادًا جادًا أيضًا لنصف نهائى أفريقيا أمام الرجاء المغربى، كما أكد كارتيرون أن لقاء نادى مصر رغم التعادل إلا أنه كان فرصة لمنح الناشئين فرصة وثقة فى أنفسهم، وطالب الجميع بتشجيعهم وعدم التقليل منهم، حيث ظهروا بمستوى جيد رغم فارق الخبرة، كما أنه كان فرصة لاختبار يوسف أوباما العائد من الإصابة، الذى شارك فى اللقاء كاملًا.

حرص المدير الفنى على عقد جلسة مع معاونيه أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف وعمرو عبدالسلام، حيث شاهدوا بعضًا من لقاءات الأهلى عن طريق الفيديو لدراسة الخطة التى سيخوض بها الفريق المباراة.