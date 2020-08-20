رياضة | تعرف على أول 10 مباريات لـ "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي 2020-2021

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على أول 10 مباريات لـ "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي 2020-2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية تحديداً مشجعي مانشستر يونايتد مباريات الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

لم يتوج مانشستر يونايتد الذي يقوده النرويجي أولي جونار سولسكاير بأية بطولة في الموسم المنصرم ولكنه نجح في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل باحتلاله المركز الثالث في بطولة الدوري في الموسم المنصرم، حيث يطمح مشجعو الشياطين الحمر في التتويج بأحد البطولات المحلية أو الأوروبية ولا سيما بطولة الدوري الإنجليزي لمواصلة الضغط على غريمه ليفربول بطل النسخة في الموسم الماضي.

خاض النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر معظم مباريات الفريق بالتشكيل التالي :-

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وهاري ماجواير وبراندن ويليامز

خط الوسط: بول بوجبا وفريد

خط الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد وبرونو فيرناندز وماسون جرينوود

خط الهجوم: أنتوني مارسيال

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أول 10 مواجهات لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل ..

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- مانشستر يونايتد وبيرنلي وسيتم تحديد موعد المباراة لاحقًا

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- يوم السبت 26 سبتمبر 2020 : مانشستر يونايتد وبرايتون ألبيون

- يوم السبت 3 أكتوبر 2020 : مانشستر يونايتد وتوتنهام

- يوم السبت 17 أكتوبر 2020 : مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد

- يوم السبت 24 أكتوبر 2020 : مانشستر يونايتد وتشيلسي

- يوم السبت 31 أكتوبر 2020 : مانشستر يونايتد وآرسنال

- يوم السبت 7 نوفمبر 2020 : مانشستر يونايتد وإيفرتون

- يوم السبت 21 نوفمبر 2020 : مانشستر يونايتد وويست بروميش ألبيون

- يوم السبت 28 نوفمبر 2020 : مانشستر يونايتد وساوثهامبتون