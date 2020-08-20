رياضة | عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني التعاقد مع أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن كومان طلب التعاقد مع جورجينيو فينالدوم نجم وسط ليفربول خلال الميركاتو الصيفي لتعزيز خط وسط برشلونة في الموسم الجديد.

Advertisements

ويعرف كومان جيدًا لاعب وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم البالغ من العمر 29 عامًا بعد أن لعب تحت قيادته في المنتخب الهولندي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كومان طلب من فينالدوم عدم تجديد عقده مع ليفربول، وإذا لم يتم تمديد العقد، فسيكون اللاعب مجانيًا في يونيو 2021.

يذكر أن فينالدوم كان أحد أبطال ليفربول في الفوز على برشلونة على ملعب آنفيلد حيث سجل هدفين في فوز الريدز 4-0 على البارسا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.