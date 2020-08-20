رياضة | المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، حقيقة وجود مفاوضات من مسؤولي الأهلي لضم لاعب الفريق الفيومي محمد إبراهيم.

وقال هويدي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة المّذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 ـ :"لم يحدث تواصل رسمي من قبل مسؤولي الأهلي وبيننا بخصوص محمد إبراهيم ربما هناك أحاديث مع وكيله".

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وأكمل مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق هو صاحب الدور الأبرز في عودة اللاعب لمستواه، مضيفاً:"نتمنى له الخير والاحتراف أيضاً".

وكان مصر للمقاصة قد تعاقد مع محمد إبراهيم لمدة موسمين قادماً من الزمالك عقب انتهاء عقده.