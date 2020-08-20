رياضة | قرعة الدوري الانجليزي| جدول مباريات ليفربول " محمد صلاح " في البريميرليج 2021

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرعة الدوري الانجليزي| جدول مباريات ليفربول " محمد صلاح " في البريميرليج 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدوري الانجليزي والتي أقيمت اليوم الخميس عن إصطدام ليفربول حامل لقب البريميرليج في الجولة الافتتاحية مع ليدز يونايتد العائد إلى المنافسات من جديد بقيادة مديره الفني ماوريسيو بيلسا وذلك يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل .

وفيما يخص مباريات صلاح ورفاقه ضد الأندية الستة الكبرى فإن البداية ستكون مع تشيلسي في الجولة الثانية يوم 19 سبتمبر على ملعب إستاد ستامفورد بريدج قبل أن يستضيف أرسنال في الجولة الثالثة يوم 26 سبتمبر على ملعب أنفيلد وفي الجولة الثامنة يخرج كلوب وفريقه لمواجهة مانشستر سيتي يوم 7 نوفمبر قبل أن يصطدم بتوتنهام يوم 16 ديسمبر على ملعب انفيلد .

وفي الجولة التاسعة عشر يستضيف الريدز فريق نادي مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد يوم 16 يناير للعام الجديد 2021 .

وبهذا تكون مباريات ليفربول كاملة على النحو التالي :-