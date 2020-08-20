رياضة | فضيحة جديدة تهز برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة تهز برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن فضيحة جديدة في نادي برشلونة الإسباني بعد الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسباني أن بيب بوادا أحد كشافي برشلونة اقترح على الإدارة جلب ألفونسو ديفيز ظهير أيسر نادي بايرن ميونيخ قبل انتقاله إليهم.

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وأوضحت الصحيفة أن مسئولي برشلونة رفضوا دفع 5 مليون يورو في صفقة ألفونسو ديفيز للاعب صغير السن عندما كان يلعب في فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي.