رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة الـ20

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة الـ20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة أمس الأربعاء ١٩ أغسطس. وانتهت مباراة فريق الإسماعيلي وفريق وادي دجلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي: 1- الأهلي 56نقطة. 2- الزمالك 39نقطة. 3- المقاولون 37 نقطة. 4- بيراميدز 36 نقطة. 5- الإتحاد السكندري 29 نقطة. 6- سموجة 27نقطة. 7- إنبي 26نقطة. Advertisements 8- الإنتاج الحربي 24 نقطة. 9- الإسماعيلي ٢٣ نقطة. 10- حريس الحدود 22نقطة. 11- الجونة 21 نقطة. 12- المصري 20 نقطة. 13- مصر المقاصة 20 نقطة. 14- وادي دجلة ١٩ نقطة. 15- أسوان 19 نقطة. 16- طلائع الجيش 18نقطة. 17- طنطا 16 نقطة. 18- نادي مصر 13نقطة.

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