رياضة | مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني،غير مرحب به في مشروع برشلونة الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وتعاقد برشلونة مع المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، لخلافة كيكي سيتين، لمدة عامين، عقب الخروج المُهين للعملاق الكتالوني على يد بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة " ماركا " فإن يوفنتوس الإيطالي يُفكر في التعاقد مع سواريز من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الموسم المقبل.

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وترغب السيدة العجوز في التعاقد مع مهاجم مميز الفترة المقبلة، بعد إقتراب رحيل غونزالو هيغواين من البيانكونيري صوب بوكا جونيور الأرجنتيني.

ويعد سواريز خيار مهم جداً لاندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، خاصة بعد عدم الوصل إلى إتفاق حتي الآن مع إدارة وولفرهامبتون الانجليزي من أجل الحصول على خدمات راؤول خيمينيز.

يذكر أن جوزيب ماريا بارتوميو قد أعلن مسبقاً عن رغبته في التخلص من عدد كبير من اللاعبين داخل برشلونة من أجل بناء فريق جديد قادر على حصد البطولات.