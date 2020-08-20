رياضة | مدرب ليون: قضينا على أنفسنا في 15 دقيقة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب ليون: قضينا على أنفسنا في 15 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رودي جارسيا المدير الفني لأولمبيك ليون الفرنسي عقب وداع فريقه لدوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، بالخسارة 0-3 على يد بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه كان يجب أن يتقدم في النتيجة بالشوط الأول، مؤكدا أن البايرن هو من أخذ أفضلية المبادرة، بفضل المهارة الفردية لجنابري.

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قال جارسيا في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة: "كان يجب التقدم في النتيجة، دخلنا للاستراحة ونحن نشعر بالظلم، ولكننا لم نستسلم بعد ذلك".

وأضاف: "في كل الأحوال، يمكننا الشعور بالفخر بموسمنا، وبالمباراة التي لعبناها اليوم، بطبيعة الحال أشعر بالإحباط، الحظ لم يقف معنا في بداية المباراة عندما سنحت لنا فرصتين عظيمتين".