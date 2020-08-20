شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بايرن ميونخ: ميسي رفض تبادل قميصه معي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نجم نادي بايرن ميونخ الألماني ألفونسو ديفيز عن رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، تبادل قميصه معه عقب المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز البافاري بـ 8 أهداف مقابل هدفين.

وأوضح ديفيز، في حديث مع قناة BT Sport: «لقد طلبت قميصه ولكني أعتقد أنه كان حزينًا قليلًا»، مضيفًا: «حسنًا، آمل المرة القادمة».

وكان برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد هزيمة مذلة أمام العملاق الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، لتطيح الإدارة بالمدير الفني كيكي سيتين والمدير الرياضي أريك أبيدال، فيما أعلن تعيين الهولندي رونالد كومان مديرًا فنيًا جديدًا للبلوجرانا.