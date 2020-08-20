شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يستهدف ضم نجم ليفربول إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني رونالد كومان التعاقد مع مواطنه الهولندي جورجينو فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويرغب «كومان» في جعل «فينالدوم» الصفقة الأولى له كمدير فني للنادي الكتلوني، حسب صيحفة AD الهولندية، في ظل سعيه لتعزيز خط وسط ميدانه بوجوه جديدة. ورغم تعاقد برشلونة مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، إلا أن المدرب الجديد يبدو عازمًا على العمل مجددًا مع «فينالدوم» الذي أشرف على تدريبه خلال توليه القيادة الفنية للمنتخب الهولندي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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