شكرا لقرائتكم أسوان يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة المقاولون فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي أسوان، اخطاراً من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، يفيد بسلبية المسحات التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري والجهاز الإداري، للكشف عن فيروس كورونا، استعداداً لمباراة الجولة 21، والتي تجمع تماسيح النيل بنادي المقاولون العرب، مساء الجمعة المقبلة على استاد اتحاد الشرطة، حيث يبحث أحمد كشري عن الانتصار الأول له مع أبناء الجنوب بعد تولي مسئوليتهم الفنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

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ويحتل نادي أسوان المركز ال 15 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد خوض 20 مباراة حيث فاز أسوان في 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسرو 9 آخرين، وسجل أبناء الجنوب 21 هدفا واستقبلت شباكهم 33 آخرين وحصدوا 19 نقطة. وكان اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفي ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدوري العام مرتين، وتعادلا في المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.

من جانبه، أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن فريقه قدم عرضاً قوياً أمام النادى الأهلى فى مباراة الجولة 20 رغم الخسارة بثلاثية، مضيفاً فى تصريحات صحفية، أن أبناء الجنوب يلعبون على الفوز فقط أياً كان المنافس، وهذا ما أثبته أداء اللاعبين أمام الأهلي. وأضاف كشري، أن أسوان أرهق النادى الأهلى فنياً وبدنياً خلال المباراة الأخيرة، ويحتاج اللاعبون فقط لتحقيق فوز واحد على الأقل يمنحهم الثقة والاستقرار من أجل بدء مسيرة أكثر تميزاً بالإيجبشيان ليج، مشدداً على أن الفريق لم يكتمل حتى الآن، وبعد عودة المصابين سيكون هناك وفرة عددية ومرونة تكتيكية مع توالى المباريات.