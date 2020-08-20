شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. فايلر يجهز بادجي لقيادة هجوم الأحمر في القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهز السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي مهاجمه السنغالي اليو بادجي ليكون مفاجأته في مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر اقامتها بعد غداً السبت، بعد أن أصبح فايلر مضطراً للاعتماد على مهاجم صريح وإعادة جونيور أجاي لمركز الجناح لمواجهة أزمة الغيابات في هذا المركز، وذلك بعد إصابة أحمد الشيخ والأنجولي جيرالدو في مباراة أسوان الماضية ومن قبلها اجراء حسين الشحات لجراحة الفتاق، فضلاً عن انتهاء فترة اعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي ورفض اللاعب الاستمرار في الأهلي بشكل نهائي بجان تراجع مستوى مروان محسن، ويرغب المدرب في تجهيز بادجي جيداً لموقعة الزمالك لاسيما بعدما ظهر اللاعب بشكل طيب في مباراة اسوان الأخيرة التى شارك فيها كبديل وسجل هدفاً من الأداف الثلاثة التى فاز بها الأهلي.

من ناحية أخرى ، أربكت إصابة محمود متولي مدافع النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالنادي، خاصة وأن الاتجاه السائد داخل النادي في الفترة الأخيرة هو صرف النظر عن التعاقد مع مدافع جديد في الموسم الجديد والاكتفاء بالمجموعة الموجودة، مع إمكانية عودة محمد عبد المنعم "كامبوس" لصفوف الفريق بعد انتهاء اعارته لسموحة .

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وناقشت لجنة التخطيط ملف تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود متولي، والتي قد تستغرق فترة طويلة وستبعده عن مباريات الفريق هذا الموسم بالإضافة لمعظم مباريات الموسم الجديد، وبالتالي أصبح تدعيم الخط الخلفي أمر واجب لتعود الإدارة الحمراء للتفكير في الدخول بمفاوضات لضم أسامة جلال مدافع انبي، بعد تعثر ضم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي وباهر المحمدي مساك الإسماعيلي.

وحصل الأهلي في وقت سابق على توقيع أسامة جلال مدافع إنبى، إلا أن هناك جدل فني بخصوص اللاعب فهناك من يري أنه سيمثل إضافة للفريق خاصة وأنه لازال صغير السن ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية جيدة، فضلاً عن كونه واحد من أهم المدافعين الصاعدين فى الكرة المصرية، خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 والتى فاز الفراعنة بلقبها، ليتأهل مع أبناء شوقى غريب لأولمبياد طوكيو، بينما يرى تيار أخر أن اللاعب يفتقد للخبرات ولا يمتلك المقومات التي تؤهله للعب للأهلي فى الوقت الحالي وهو ما سيتمحسمه خلال الفترة المقبلة.