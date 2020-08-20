شكرا لقرائتكم الفجيرة الإماراتي يعرض 500 ألف دولار لشراء بلعربي من النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتعاقد نادي الفجيرة رسمياً مع اللاعب حمدان ناصر قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة، ووجهت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة شكرها لإدارة شباب الأهلي مُرحبة في الوقت ذاته بتوقيع اللاعب الدولي حمدان ناصر الذي يلعب أيضاً للمنتخب الأولمبي.

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