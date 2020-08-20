الغائبون عن قمة الزمالك والأهلي فى الدوري

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الأهلي

يترقب ملايين المصريين التاسعة مساء السبت المقبل،حث تتجه الانظار إلى استاد القاهرة لمشاهدة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى في مباراة القمة رقم 120 في تاريخ مواجهات الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى المصرى.

الزمالك ضد الأهلي



وتعتبر مباراة السبت هي القمة الـ120 في تاريخ مواجهات القطبين، حيث فاز الأهلى 44 مرة بمسابقة الدورى، بينما حقق الزمالك الفوز فى 26 مباراة وحسم التعادل نتيجة 48 لقاء، سجل خلالها الأهلى 146 هدفًا ، بينما أحرز الأبيض 100 هدف.

الزمالك ضد الأهلي



ويتصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك، المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

الزمالك ضد الأهلي



وحقق الزمالك، لقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على الأهلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الزمالك ضد الأهلي



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ونستعرض الغائبون عن قمة الأهلي والزمالك فى الدوري

وتأكد فقدان الأهلي لثلاثة من لاعبيه الأساسيين في الفترة الأخيرة عن مواجهة الزمالك في مباراة القمة، حيث سغيب كل من أحمد الشيخ، والأنجولي جيرالدو عن لقاء القمة، بينما سيجري محمود متولي عملية الرباط الصليبي.

الزمالك ضد الأهلي



وفى الزمالك تأكد غياب عبد الله جمعة للإيقاف بعد حصوله علي الكارت الأصفر في خلال مباراة فريقه امام فريق نادي مصر في الأسبوع العشرون ، وبسبب تراكم البطاقات الصفراء سيغيب اللاعب عبد الله جمعة عن القمة .

الزمالك ضد الأهلي



كما تأكد غياب 6 لاعبين بسبب عقوبة الإيقاف وهم كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، حيث قررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلاً من الإيقاف لنهاية الموسم.

وأيدت اللجنة، إيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات.

وسيفتقد الزمالك لخدمات إمام عاشور ومحمود شيكابالا وعبدالله جمعة.