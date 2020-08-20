شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. حسام عاشور يسجل أخر أهدافه مع الأهلى منذ 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 20 أغسطس 2010 ، سجل حسام عاشور كابتن الاهلي السابق آخر أهدافه مع المارد الأحمر عندما سجل هدف فوز الأهلى على طلائع الجيش فى مباراة الأسبوع الثانى موسم "2010-2011"، واستقبل عاشور تمريرة محمد أبو تريكة، على حدود منطقة الجزاء، وسدد بطل قوة محرزا هدف المباراة الوحيد بالثانية 34 من بداية اللقاء ، بخلاف هذا الهدف، سجل عاشور هدفين اخرين فقط، مع النادي الاهلي، أحدهما كان في مرمى الإسماعيلي، والأخر في مرمى أسمنت أسيوط، عامي 2007و2006 على التوالي.

وانتهت رحلة حسام عاشور مع ناديه نهاية مأساوية لم يتوقعها أشد المتشائمين، ورغم أن لغة الأرقام على الصعيد الفنى تدين عاشور خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلا أنها لم تكن السبب فى النهاية الأليمة،.

عاشور شارك مع الأهلى فى 36 مباراة فى آخر ثلاثة أعوام لم يسدد سوى تسديدة واحدة ولم يسجل أهدافاً وصنع هدفين لزملائه فضلا عن صناعة 5 فرص وقطع الكرة 194 مرة ورواغ مرتين فقط.

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إدارة القلعة الحمراء أخطرت اللاعب بالفترة الماضية بعدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، واضعة أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال، إلا أنه طلب مهلة للتفكير، لاتخاذ القرار المناسب له، خاصةً وأنه كان يفضل البقاء فى الملاعب لمدة أطول ثم استقر على الاعتزال واتفق مع الأهلى على تنفيذ العرض الثلاثى بإقامة مباراة اعتزال والعمل فى قناة النادى إلى جانب سفره للخارج لخوض فترة معايشة والعمل فى المجال الفنى أو الإدارى.

ولكن بعدها نشر عاشور فيديو خاص له وانتقد فيه إدارة النادى الاهلى على التأخير فى السير فى إجراءات اعتزاله، وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قرر مجلس إدارة الأهلى بناءً على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التى كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها داخل النادى، ليقرر اللاعب التراجع عن الاعتزال بشكل رسمى .

حسام عاشور قدم الكثير للأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، ولكن العبرة بالخواتيم، فالتهور والاندفاع الذى صاحب ابن الـ 34 عاماً فى أيامه الاخيرة داخل القلعة الحمراء أنقص كثيراً من رصيده لدى عشاقه من انصار النادي.

ومقابل إسهامات حسام عاشور للقلعة الحمراء فقد نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية وبالطبع ملايين لم ينلها لاعب أخر فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.