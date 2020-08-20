القمة 120.. «أجايي» سلاح الأهلي المتخصص أمام الزمالك.. وفايلر يضع فرصة للناشئين وتوظيف بعض النجوم وأهمية الـ«جواكر»

ويلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي، في قمة منتظرة ضمن منافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز مقرر إقامتها مساء السبت المقبل الموافق 22 أغسطس، في ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يتصدر

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، فيما يحل الزمالك بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة.

يعول رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على النجم النيجيري جونيور أجايي، في مباراة القمة المقبلة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ابتعاده عن مستواه

وتأمل جماهير الأهلي في استفاقة النجم النيجيري أمام الزمالك، بعد ابتعاده عن مستواه، عقب استئناف مسابقة الدوري المصري، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويعد جونيور أجايي، هو أكثر لاعبي الفريقين رفقة وليد سليمان، إحرازا للأهداف في مباريات القمة بين لاعبي الجيل الحالي لفريقي الأهلي والزمالك برصيد 4 أهداف. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأحرز أجايي 4 أهداف في شباك الزمالك منذ قدومه للمارد الأحمر في موسم 2016-2017.

وافتتح أجايي أهداف الأهلي في شباك الزمالك بموسم 2016-2017 في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، وفي الدور الثاني، عاد اجايي ليسجل هدفا أيضا في مباراة الدور الثاني، في المباراة التي انتهت بنفس النتيجة.

السوبر المصري

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كما أحرز اجايي هدفين في مباراة السوبر المصري 2019 للموسم الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-2.

فايلر

ويعكف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طاولته الفنية، من أجل وضع التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، خلال اللقاء المرتقب أمام نادي الزمالك في قمة الدوري المصري.

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره الزمالك، في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر إذاعتها حصريًا على فضائية "أون تايم سبورتس".

فايلر يعلم جيدًا مدى أهمية لقاءات القمة في حسابات الجماهير الحمراء، فرغم فارق النقاط بينه وبين الغريم التقليدي الزمالك، إلا أن المدرب السويسري، يركز بشكل جيد قبل اللقاء المرتقب لوضع التشكيل ووضع البدائل والحلول السحرية في ظل الإصابات والغيابات التي يعاني منها الفريق. حسبما نشر موقع "الممر".

إصابات وإيقافات واستغناءات في صفوف الأهلي

وتعاني صفوف النادي الأهلي، من الغيابات قبل لقاء القمة المرتقب، بسبب الإيقافات والإصابات والاستغناءات، حيث يغيب عن الأهلي كهربا بسبب إيقافه من اتحاد الكرة، على خلفية أحداث الشغب في لقاء السوبر المصري بالإمارات، بينما يغيب كل من رمضان صبحي وشريف إكرامي وحسام عاشور، بسبب توجيه الشكر لهم من إدارة الكرة بالنادي.

كما يغيب عن القائمة محمد محمود المصاب بالرباط الصليبي، ومحمود متولي الذي اشتكى من نفس الإصابة خلال لقاء الفريق الأخير أمام أسوان، وتعرض الأنجولي جيرالدو لإجهاد في الخلفية، وأحمد الشيخ لكدمة قوية في الأنكل.

فرصة الناشئين وأهمية الـ"جواكر"

ولم يتبقى أمام فايلر سوى الاعتماد على الناشئين في صفوف الفريق، من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل، تحسبًا لحدوث أي إصابات في العناصر الأساسية، نظرًا لتوفير البدائل، وعلى رأسهم محمد فخري والعربي بدر ومحمد شكري.

كما سيكون للاعبين الجواكر، نصيب الأسد من الظهور في التشكيل الأساسي لإمكانية توظيفهم، حال ظهور إصابات أو تراجع المستوى الفني لأي لاعب داخل اللقاء المرتقب، أمثال أحمد فتحي، محمد هاني، بالإضافة إلى جونيور أجايي.