تورونتو يتقدم على نتس 2-صفر

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اورلاندو: حقق تورونتو رابتورز حامل اللقب فوزه الثاني في الدور الأول من "بلاي أوف" المنطقة الشرقية، وذلك بعد تفوقه على بروكلين نتس 104-99 الأربعاء في دوري كرة السلة للمحترفين الذي يستكمل في "فقاعة" مجمع وورلد ديزني في أورلاندو بسبب تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19".

وخلافا للمباراة الأولى التي هيمن عليها تماما ووصل خلالها الفارق الى 33 نقطة في الربع الثاني قبل أن تستقر النتيجة في النهاية على 134-110، عانى تورونتو الأربعاء في مواجهته الثانية مع نتس وانتظر حتى الدقائق التسع الأخيرة لكي يتقدم على منافسه للمرة الأولى في اللقاء.

وبدا نتس عازما منذ البداية على تفادي أخطاء المباراة الأولى (من أصل سبع ممكنة)، وقد نجح في التقدم على حامل اللقب بفارق 14 نقطة في الربع الأول، إلا أن المدرب نيك نورس عرف كيف يعيد فريقه الى الأجواء باستخدامه تشكيلة "صغيرة" من ناحية الطول من الأجل الاستفادة من سرعة التنفيذ في الهجمات المرتدة.

ووصل الأمر بنورس الى الاعتماد على الكاميروني باسكال سياكام في مركز لاعب الارتكاز على الرغم أنه لا يتجاوز المترين وستة سنتيمترات، وكان موفقا بخياره، إذ هيمن فريقه على الربع الأخير (30-19) وحافظ على التقدم الذي حققه لأول مرة قبل تسع دقائق على النهاية بسلة استعراضية من البريطاني أو دجاي أنونوبي.

وكانت الفرصة قائمة أمام نتس الذي يفتقد الكثير من لاعبيه على غرار كيفن دورانت وكايري إيرفينغ ونيكولاس كلاكستون (للاصابة) ودياندري جوردان وويلسون تشاندلر وتورين برينس (لاصابتهم بفيروس كورونا)، لجر المواجهة الى شوط إضافي بعد أن قلص الفرنسي تيموتي لواوو-كابارو الفارق الى ثلاث نقاط 99-102 بسلة ثلاثية في آخر 40 ثانية.

ارتكب بعدها تورونتو مخالفة بتجاوزه الـ24 ثانية المخصصة للهجمة، فعاد الاستحواذ الى نتس لكن كايل لاوري خطف الكرة لحظة تمريرها من خارج الملعب، فوصلت الى زميله نورمان باول الذي سجلها استعراضية ووجه الضربة القاضية لفريق المدرب جاك فون.

وتألق في صفوف تورونتو كل من فريد فانفليت (24 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة) وباول (24 نقطة) ولاوري (21 نقطة و9 متابعات)، فيما كان غاريت تمبل الأفضل في صفوف نتس بتسجيله 21 نقطة.

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وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين الجمعة.

وحذا بوسطن سلتيكس حذو تورونتو وتقدم على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 2-صفر في المنطقة الشرقية أيضا، بعد أن تغلب عليه بسهولة 128-101 بفضل جايسون تاتوم الذي سجل 33 نقطة، بعد أن لعب أيضا دورا أساسيا في المباراة الأولى الإثنين (109-101) بتسجيله 32 نقطة.

وتألق أيضا كمبا ووكر (22 نقطة) وجايلن براون (20) في صفوف بوسطن، فيما كان الكاميروني جويل إمبيد (34 نقطة مع 10 متابعات) وجوش ريتشاردسون (18) الأفضل في صفوف فيلادلفيا.

وفي المنطقة الغربية، فرض التعادل نفسه في مواجهتي دالاس مافريكس مع لوس أنجليس كليبرز، ويوتا جاز مع دنفر ناغتس.

وأدرك دالاس التعادل بعد فوزه بالمباراة الثانية على كليبرز 127-114 على الرغم من اكتفاء نجمه السلوفيني لوكا دونشيتش (28 نقطة) بخوض تسع دقائق فقط في الشوط الثاني نتيجة الإخطاء الشخصية، وذلك بعد يومين على دخوله التاريخ كأول لاعب يسجل 42 نقطة في ظهوره الأول في البلاي اوف.

وفرض يوتا أيضا التعادل على دنفر بالفوز عليه 124-105 بفضل دونوفان ميتشل الذي سجل 21 من نقاطه الـ30 في الربع الثالث.