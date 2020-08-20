بطولة السعودية: الفيصلي يفرط بالمركز الثالث ولو موقتا

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الرياض: فوت الفيصلي فرصة الصعود الى المركز الثالث ولو موقتا عقب تعادله أمام ضيفه الاتحاد 1-1 الاربعاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الفيصلي عبر المغربي يوسف الجبلي (44 من ركلة جزاء)، إلا أن الاتحاد عادل في الشوط الثاني بواسطة حمدان الشمراني (66). ورفع الفيصلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة خلف الأهلي الذي يتواجه الخميس مع الهلال المتصدر، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

واقتنص الرائد ثلاث نقاط ثمينة عندما حول تأخره أمام ضيفه الشباب بهدف إلى فوز 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وأنهى الشباب الشوط الأول متقدماً بهدف السنغالي ماكيتي ديوب (17)، قبل أن يسجل الرائد في الشوط الثاني هدفين حملا توقيع المغربي جلال الداودي (68) والسوري جهاد الحسين (80) .

وصعد الرائد للمركز الخامس بعدما أصبح رصيده 42 نقطة، في حين بقي الشباب سابعاً برصيد 38 نقطة. وتلقى أبها خسارته الثالثة على التوالي عندما سقط أمام الحزم صفر-2، سجلهما السويدي كارلوس ستراندبيرغ (23) والبرازيلي فاغنر أليماو (45+5).

وبهذه الخسارة، بقي أبها على رصيده السابق 33 نقطة في المركز التاسع، في حين رفع الحزم رصيده إلى 27 نقطة وتقدم للمركز الثالث عشر. وتعادل فريقا الفتح والاتفاق بنتيجة 1-1في المباراة التي أكملها الأول بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بطرد حمد الفهيد لنيله إنذارين.

وسجل للاتفاق الفرنسي سليمان دوكارا (8)، وللفتح الأوروغوياني ماتياس أغيريغاراي (21). ورفع الاتفاق رصيده الى 36 نقطة في المركز الثامن، بينما رفع الفتح رصيده الى 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 26 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم:

الأربعاء

الفتح - الاتفاق 1 - 1

الفيصلي - الاتحاد 1 - 1

أبها - الحزم 0 - 2

الرائد - الشباب 2 - 1

الخميس

(15:50) العدالة - الوحدة

(16:05) الفيحاء - ضمك

(16:10) التعاون - النصر

(17:55) الأهلي - الهلال

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الترتيب

لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط:

1. الهلال 25 18 6 1 62 21 60

2. النصر 25 15 6 4 44 20 51

3. الأهلي 25 13 4 8 42 30 43

4. الفيصلي 26 12 6 8 36 30 42

5. الرائد 26 12 6 8 38 42 42

6. الوحدة 25 13 1 11 35 32 40

7. الشباب 26 11 5 10 34 33 38

8. الاتفاق 26 11 3 12 39 33 36

9. أبها 26 10 3 13 35 46 33

10. التعاون 25 9 5 11 30 32 32

11. الفيحاء 25 7 7 11 30 37 28

12. الحزم 26 7 6 13 36 50 27

13. الاتحاد 26 7 6 13 34 38 27

14. الفتح 26 6 8 12 33 41 26

15. ضمك 25 6 6 13 27 46 24

16. العدالة 25 4 8 13 23 47 20