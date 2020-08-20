شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. "فايلر و كارتيرون" صراع سويسرى فرنسى على استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة قمة السبت بين الأهلى و الزمالك صراع قوى على صعيد الخواجات على الخطوط بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك و السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى ، ويسعى المدير الفنى للأهلى فايلر إلى مواصلة التربع على عرش القمة بفارق كبير من أجل وضع قدما قويا فى مشوار الدفاع عن اللب ، بينما يطمح كارتيرون فى إسعاد الجماهير بتحقيق الفوز على غريمه التقليدى .

و يحاول كلا المدربين فى رسم بصمة فى المباراة المرتقبة خاصة فى ظل لعب كارتيرون على حماس الناشئين ،حيث يبدو أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك أصبح مكتشف النجوم فى القلع البيضاء فى ظل اهتمامه بتدعيم صفوف الفريق باللاعبين الناشئين الذى حرص على مشاركتهم فى الوديات قبل استئناف المسابقة مما جنى ثماره بعد تألق حسام أشرف.

و أثبت حسام أشرف لاعب الزمالك الشاب حسن رؤوية كارتيرون فى ضم الناشئين واعطاؤهم الفرصة ، بعدما نجح فى خطف هدف الفوز على مصر المقاصة بالدورى فى الوقت بدل من الضائع ، فمن المحتمل أن يفكر فايلر فى الناشئين و أبرزهم محمد فخرى و عربى بدر .

ويرصد الخليج 365 لقطات للثنائى "كارتيرون و فايلر" فى الصور التالية :

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