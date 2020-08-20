شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال "جلاد الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"40" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد بلال، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ"40" فهو من مواليد 20 أغسطس 1980 فى تل القاضى بمدينة ديرب نجم بالشرقية، وانضم للأهلى عام 1996، وقاد منتخب الناشئين تحت 17 سنة للفوز ببطولة أفريقيا للناشئين التى أقيمت ببتسوانا، شارك بلال فى كأس العالم تحت 17 سنة التى أقيمت بالقاهرة، ونال شرف تسجيل أول أهداف البطولة فى شباك تايلاند، وسجل هدفين آخرين، وقاد المنتخب لربع نهائى البطولة.

ضمه الألمانى راينر تسوبيل للفريق الأول مطلع موسم 1999- 2000 عندما دفع به أمام شوتنج ستارز بطل نيجيريا بملعبه فى افتتاح دور المجموعات 21 أغسطس 1999 وهو فى التاسعة عشر من عمره، وقاد الفريق للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل خلاله باكورة أهدافه الرسمية

بدأ بزوغ اسمه مطلع عام 2002 تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه فى ولايته الأولى، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الاتحاد السكندرى، عندما نجح فى تكوين دويتو رائع مع خالد بيبو، ورضا شحاتة، مستفيدا بلمسات أمير الموهوبين وليد صلاح الدين، وسجل 13 هدفا فى الدور الثانى فقط.

واصل الإبداع فى موسمه التالى 2002-2003 تحت قيادة الهولندى جوبونفرير، وحقق لقب هداف الدورى برصيد 19 هدفا.

استمر مع الأهلى حتى نهاية موسم 2009-2010 تخللها فترة احتراف استمرت عاما ونصف فى الدورى التركى بدأت فى يوليو 2005، عندما أنتقل لكونيا سبور، منه معارا إلى أنقرة سبور، وسجل فى الدورى التركى "9" أهداف.

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عاد للأهلى مجددا فى يناير 2007، وسجل مع الفريق 71 هدفا خلال161 مباراة فى جميع البطولات، حقق خلالها أكثر من 14 بطولة.

انتقل إلى سموحة مطلع موسم 2010-2011 فى أول مواسم الفريق السكندرى فى الدورى، وسجل 9 أهداف، وفى العام التالى إلى إنبى، وختم مسيرته فى صفوف الوحدات الأردنى.

لعب بلال 23 مباراة دولية مع المنتخب الأول، سجل خلالها 16 هدفا.

فاز بلال مع الأهلى بـ8 بطولات للدورى و4 بطولات لكأس مصر والسوبر المصرى مرة والسوبر الأفريقى مرة.