شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف التعاقد مع مدافع جديد بعد إصابة متولي بالصليبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أربكت إصابة محمود متولي مدافع النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالنادي، خاصة وأن الاتجاه السائد داخل النادي في الفترة الأخيرة هو صرف النظر عن التعاقد مع مدافع جديد في الموسم الجديد والاكتفاء بالمجموعة الموجودة، مع إمكانية عودة محمد عبد المنعم "كامبوس" لصفوف الفريق بعد انتهاء اعارته لسموحة .
وناقشت لجنة التخطيط ملف تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود متولي، والتي قد تستغرق فترة طويلة وستبعده عن مباريات الفريق هذا الموسم بالإضافة لمعظم مباريات الموسم الجديد، وبالتالي أصبح تدعيم الخط الخلفي أمر واجب لتعود الإدارة الحمراء للتفكير في الدخول بمفاوضات لضم أسامة جلال مدافع انبي، بعد تعثر ضم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي وباهر المحمدي مساك الإسماعيلي.
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