شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. عماد متعب يحرز لقب الكونفيدرالية الأول في تاريخ الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عماد متعب مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق في احراز هدف قاتل في مرمي سيوي سبورت الايفواري يوم 6 ديسمبر من عام 2014 ليحقق لقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخ الأهلي وتاريخ الأندية المصرية بعد تغيير اسمها من كأس الكئوس الافريقية الي الكونفيدرالية الافريقية.

نجح الأهلي في خطف اللقب بعدما فاز في ملعب استاد القاهرة بهدف متعب في الدقيقة 95، وكان قد خسر ذهابا بنتيجة 2-1، وهي البطولة الاولي في تاريخ الأهلي لبطولة الكونفيدرالية الافريقية وأول فريق مصري يحصل عليها بمسماها الجديد، بخلاف انها اللقب القاري الأخير الذي يحصل عليه الأهلي حتي الان.

عماد متعب اعلن اعتزاله يوم 31 يوليو 2018 ، بعد مشوار حافل بالإنجازات والبطولات مع الكرة المصرية ، وأعلن متعب اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى، وقضى قناص الأهلى آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر ويعلن اعتزاله لكرة القدم.

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

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كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".