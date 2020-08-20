نجم الزمالك السابق: أفضّل الفوز على الأهلي عن التتوبج بالدوري أو كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، أنه يفضل الفوز على غريمه الأهلي دون الحصول على بطولتي الدوري أو كأس مصر.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"مباريات القمة بين الأهلي والزمالك تبقى بطولة خاصة".

وتابع :"من رأيي الفوز على الأهلي أفضل من التتويج ببطولتي الدوري أو كأس مصر".

وانتقد تامر عبد الحميد أحد نجوم الأهلي السابقين خلال تصريحاته :"نرى تصريحات مهينة من لاعبي الأهلي السابقين".

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وأوضح :"لاعب سابق من النادي الأهلي قال من يريد الفوز بالبطولات يذهب للأهلي، أم من يريد الأموال فيرحل لبيراميدز".

ورفض تامر عبد الحميد الكشف عن هوية لاعبي الأهلي، ناهيًا :"نجوم الزمالك السابقين لا يسخروا من الأهلي، هذا لم يحدث على الإطلاق".

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في إطار المرحلة الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر المسابقة المحلية برصيد 56 نقطة، في المقابل يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة.