عمارة: بيراميدز لو بنجوم العالم لن يحصل على الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، إن نادي بيراميدز لن يحصل على بطولة الدوري حتى لو حصل على نجوم العالم، مشددًا أن المنافسة على البطولة المحلية ستظل بين الأهلي والزمالك.

وأضاف عمارة في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"هذه الفترة لن تستمر كثيرًا من خلال حصول بيراميدز على لاعبين بأرقام كبيرة، يبقى الأهلي والزمالك هم الأكثر جماهيرية في مصر".

Advertisements

وتابع :"بيراميدز لو استمر في الدوري 100 سنة ولو حصل على جميع نجوم العالم لن يحصل على الدوري، من الممكن أن يحصل على الدوري موسم فقط مثل الإسماعيلي وغزل المحلة لكن تبقى المنافسة بين الأهلي والزمالك".

وأوضح عمارة خلال تصريحاته :"الأندية التي تظهر فجأة ستختفي فجأة، لنرى على سبيل المثال فريق لايبزيج نادي مكون من 12 سنة ووصل للأدوار النهائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم لكن في النهاية يحصل بايرن ميونيخ على اللقب كل موسم وإذا سقط البايرن في موسم سيتوج بوروسيا دورتموند باللقب".

ويتصدر الأهلي مسابقة دوري we المصري برصيد 56 نقطة بعد مرور 20 جولة من عمر البطولة، في المقابل يأتي بيراميدز في الترتيب الرابع برصيد 36 نقطة.