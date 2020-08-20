“خُيل لهم أنه مات”..بدر بانون يصعق جمهور الرجاء بسقوطه المروع!

تجمدت قلوب جماهير الكرة المغربية عمومًا، وجمهور نادي الرجاء الرياضي خصوصًا، في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام الفتح الرباطي مساء أمس الاربعاء، عندما تعرض المدافع الدولي المغربي “بدر بانون” لحادث كاد يودي بحياته على أرض الملعب.

لكن المدير الفني لنادي الرجاء “جمال السلامي” طمأن جمهور الكرة المغربية على المدافع الهداف، خلال حديث خص به القناة المغربية الرياضية الثالثة.

وقال جمال السلامي “أود أن أؤكد لكم سلامة بدر بانون، إنه بخير الآن، وحالته مستقرة، ويخضع حاليًا لمراقبة دقيقة من الأطباء في المستشفى”.

واستطاع الرجاء الفوز على الفتح الرباطي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المغربي، ليعزز تصدره لجدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوداد الذي تأجلت له مباراة أمام رجاء بني ملال بعد ظهور حالات كورونا بين صفوف الفريقين.

ماذا حدث لبدر بانون؟

بدر بانون صاحب الـ 26 عامًا ارتطم بقوة في اللاعب الجامبي باداموسي في الدقيقة 89، أثناء صراع فضائي داخل منطقة جزاء الرجاء، حاول خلاله تشتيت كرة عرضية جاءت من الجهة اليمنى.

لكن الضربة كانت قوية للغاية وتسببت في سقوط بدر بانون مغشيًا عليه دون أي حراك، حتى بعد محاولات إيقاظه من أحد زملاؤه، وهي اللقطات التي نقلتها الكاميرات في البث المباشر، ما دفع البعض للاعتقاد وكأن بانون لقدر الله قد فارق الحياة في الحال إثر هذا التصادم العنيف مع مهاجم الفتح الرباطي.

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وتدخل رجال الإنقاذ على الفور بأمر من الحكم لاسعاف بانون الذي ظل فاقدًا للوعي حتى تم سحبه خارج أرض الملعب.

وتداولت صور سقوط بدر بانون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” وتساءل البعض عن نجاته من الموت، وتحدث البعض الآخر عن فقدانه للذاكرة.

من هو بدر بانون؟

بدر بانون هو قلب دفاع مغربي، ولد عام 1993، يلعب لنادي الرجاء الرياضي منذ عام 2013، سبق له تمثيل ناديي وداد فاس ونهضة بركان على سبيل الإعارة من الرجاء في الفترة من 2013 إلى 2015، وصار عنصر أساسي في تشكيلة الرجاء منذ عام 2015.

لقب بدر بانون بالمدافع الهداف خلال موسم 2020/2019 بفضل تسجيله لـ 5 أهداف في 6 مباريات لعبهم بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، بالاضافة إلى تسجيله هدف في كأس السوبر الأفريقي 2019 أمام الترجي التونسي، وثنائية في كأس الكونفدرالية بموسم 2019/2018.

وبمشاركته أمام الفتح الرباطي، وصل بدر بانون للمباراة رقم 107 في منافسات الدوري المغربي بقميص الرجاء، علمًا بأنه لعب 20 مباراة مع نهضة بركان خلال موسم 2015/2014.

وترعى شركة Florea Group one أعمال بدر بانون، وهي شركة إسبانية مقرها في بوتيجويس دي سيتجيس، وتدير أعمال لاعبين أمثال المغربي إلياس حداد والجزائري هشام بلكروج، والسنغالي آلفريد نداي نجم نادي الشباب السعودي، وثنائي خيتافي “شيما وفرانشيسكو بورتيو”، والنجم البلجيكي ذو الأصل المغربي “مروان فيلايني” لاعب نادي شاندونج لونينج الصيني،، ومدرب نادي لوس أنجلوس جالاكسي جويرمو باروس سكيلوتو.