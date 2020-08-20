بسبب ملايين «العفيجي».. نار الفتنة تضرب بيراميدز.. عبدالله السعيد يشترط «الأعلى أجرًا».. وفتحي يعرض نفسه على الأهلي.. وأصحاب العقود المخفضة يحتجون

أزمة كبيرة في طريقها إلى نادى بيراميدز، فمازالت أصداء أزمة رمضان صبحي الذي رفض الاستمرار مع الأهلي وفضل الانجراف وراء المغريات المادية، مفضلا خوض تجربة جديدة في بيراميدز، تلقي بظلالها على الوضع في الشارع الكروي، ففي الوقت الذي أحدث موقف اللاعب ضجة بين الجماهير الحمراء، التي صبت غضبها تجاه اللاعب، ونعتته بأنه خائن وناكر لجميل بعدما انتشله الأهلي من دكة الأندية الإنجليزية وأعاده لطريق التألق ودفع فيه ملايين طائلة نظير التعاقد معه، ليقابل ذلك بقرار الرحيل لهثًا وراء المغريات المالية.

إلا أن أزمة العفيجي لم تتوقف عند الأهلي فقط بل وصلت إلى ناديه الجديد الذي ينوي اللعب له، بيراميدز، حيث لاقى لاعبي الفريق السماوي الحاليين والجدد قرار عزم إدارة ناديهم على شراء اللاعب بمبالغ مالية كبير بحالة من الامتعاض والاعتراض الشديد، وهو ما خلق فتنة بين لاعبي الفريق السماوي، بسبب التفاوت الكبير بين قيمة عقودهم وقيمة عقد رمضان صبحي. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

فتحي يفكر في التراجع عن الرحيل

بدأ أحمد فتحي لاعب الاهلي في استطلاع رأي زملائه في مسألة بقائه في الأهلي والتراجع عن الانضمام لبيراميدز، خاصة بعد أن دخل الجوكر في خلاف مع إدارة بيراميدز بعد علمه بالراتب الذي سيحصل عليه رمضان صبحي والمقدر قيمته بـ2 مليون يورو، في الوقت الذي يحصل فتحي على مليون دولار فقط ، ويرى أحمد فتحي أن إدارة بيراميدز مُطالبة برفع قيمة عقده ، وفي حالة عدم موافقة بيراميدز سيُفكر فتحي في التراجع ومخاطبة إدارة الأهلي للبقاء وفقاً لتأكيدات المقربين من المدافع الدولي.

وفور علم الأهلي بنية أحمد فتحي تحدث مسئوليه مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي قلل من أهمية بقاؤهن وترك الأمر برمته تحت تصرف إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

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عبد الله السعيد يطلب "الأعلى أجرا"

قرار انضمام رمضان صبحي لبيراميدز دفع عبد الله السعيد قائد الفريق السماوي للتحرك من أجل زيادة عقده لاسيما أنه وضع شرط في عقده يمنحه الحق في عدم حصول أي لاعب على راتب أعلى منه، وفي حالة التعاقد مع لاعب يحصل على راتب أكبر منه يتم مساواته به أو رفع قيمته عنه.

وحال حصول رمضان صبحي على 100 مليون جنيه في 3 موسام سيكون حتما على الإدارة رفع قيمة السعيد لتقاضي 33.5 مليون جنيه في الموسم الواحد.

أصحاب العقود المخفضة يحتجون

حالة الغضب لم تتوقف عند أحمد فتحي والسعيد بل وصل للاعبين الذين تم تخفيض عقودهم وفقا لسياسة الإدارة التي أقنعت كلا من علي جبر وعمر جابر بتخفيض عقودهم وتتواصل مع أحمد الشناوي لتخفيض عقده، وهو ما زاد غضب اللاعبين بسبب اتباع الإدارة سياسة التقشف معهم والإغداق على لاعبين آخرين بالملايين ونفس الأمر لباقي اللاعبين، الذين يرغبون في رفع قيمة عقودهم أسوة بما يحدث لبعض صفقات الفريق السماوي.