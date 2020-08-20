شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات الجبلاية تستقر على إقامة مؤجلات المصري في توقفات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات المصري التي تم تأجيلها مؤخرا في الدوري أمام حرس الحدود والاسماعيلي والاتحاد السكندري أثناء فترة توقف الدوري لإقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم والتي لم يتم تحديد موعدها، وكان اتحاد الكرة أصدربياناًُ بشأن مباراة المصرى والإسماعيلى وجاء نصه كالتالى: "بعد سلسلة اجتماعات واستمرار الاتصالات في موقف المصرى، قيام المصري بعمل مسحات خارج المسار المتفق عليه مع الاتحاد خطأ إداري، اتحاد الكرة يلغي قرار انسحاب المصري ويفتح تحقيقا حول الواقعة، تأجيل مباراة الاتحاد والمصري لإصابة 4 حراس مرمى وتحميل النادي مسئولية المباريات المقبلة، اتحاد الكرة يتصرف من منظور العدالة ومساعدة الفرق ويرفض التحايل من أي طرف استقبل أمس الاتحاد المصري لكرة القدم وفدا عن النادي المصري لشرح ملابسات ما أدى إلى عدم تمكن النادي من آداء مباراته أمام الإسماعيلي في موعدها المقرر، حيث قدم النادي المصري ما يثبت أن عدد الحالات الإيجابية بين لاعبي الفريق الأول قد تجاوز 10 لاعبين.

وبناءً عليه تواصل الاتحاد المصري على الفور بالشركة المسئولة عن إجراء المسحات وسبب قيامها بإبلاغ اتحاد كرة القدم بأن عدد الإصابات لم يتجاوز 9 حالات في صفوف لاعبي الفريق الأول.

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وأفادت الشركة بعد مراجعتها كافة الأوراق الخاصة بأسماء اللاعبين وأماكن إجراء المسحات أن النادي المصري قام بعمل مسحات لاثنين من لاعبيه في إحدى الشركات الرسمية المتعددة الفروع دون ابلاغ الاتحاد أو الشركة المعتمدة مما يعتبر خطأً إداريا بالرغم من إيجابية الحالتين لكل من اللاعبين بهاء مجدي وأحمد عادل ميسي ، كما أن مسحتي اللاعبين مع مسحة أيمن بسيوني مدرب حراس المرمى التي جاءت نتيجتها سلبية ، أجريتا في القاهرة و ليس مع الفريق في بورسعيد فيما أجريت باقي مسحات الفريق في مدينتي الإسكندرية وبورسعيد. كما أفادت الشركة بعدم صحة المستند المتعلق بإضافة إسمي اللاعبين المشار إليهما على قائمة النتائج الخاصة بال 50 حالة التي أجريت لها المسحات.

وبناءً على ما تقدم قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل قراره السابق الخاص بالمباراة المشار إليها فيما يتعلق بالجانب الخاص بالمسابقات بعدم اعتبار المصري منسحبا من المباراة على أن يتحدد موعد جديد لها، وبقاء الجانب الخاص من القرار بإعمال لائحة الانضباط ضد كل من صدر عنه أي تجاوز تعاقب عليه اللائحة، مع فتح تحقيق حول الواقعة لبيان ما ورد برد الشركة من وجود مستندات غير صحيحة قدمها النادي المصري رغم صحة موقفه. كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بناء على نتائج المسحات الجديدة التي أجريت على لاعبي النادي المصري تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مع المصري رغم أن عدد الحالات الإيجابية في الفريق الأول تناقص إلى 8 حالات فقط، إلا أنه من بينها 4 حالات لحراس مرمى، فكان قرار التأجيل من منظور العدالة وتماشيا مع منهج اتحاد كرة القدم في مساعدة الفرق كافة، على أن يتحمل المصري مسئوليته الفنية في المباريات المقبلة بحل هذه المشكلة في حالة تكرارها. تشكل وفد النادي المصري من محمد الخولي نائب رئيس النادي وعدنان حلبية عضو مجلس الإدارة وشريف عبد الله المستشار القانوني ونصر عزام المحامي المتخصص دوليا في شئون الرياضة. كما حضر الاجتماع عن اتحاد كرة القدم أعضاء مجلس الإدارة أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق بالإضافة إلى وليد العطار المدير التنفيذي وحسام الزناتي مدير إدارة المسابقات ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد.