شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى الجبهة اليسرى لفريق الحرس بسبب غياب الحلوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عمرو الحلوانى قائد فريق حرس الحدود عن مباراة فريقة المقبلة أمام الإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز بسبب حصولة على الانذار الثالث فى لقاء طنطا الجولة الماضية و التى يسعى محمد حليم المدير الفنى بالدفع باللاعبين الشباب ويحتل فريق حرس الحدود المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

ومنح محمد حليم راحة سلبية للاعبى الفريق لمدة 24 ساعة عقب وذلك لتجنب الارهاق لدى اللاعبين ويعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز .

ويلاقى فريق حرس الحدود نظيره الاسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و المقرر إقامتها على ملعب المكس بالاسكندرية يوم الاحد الموافق 23 من الشهر الجارى .

وحقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره طنطا بهدف نظيف احرزه محمد أشرف حارس مرمى طنطا فى مرماه فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق إسلام فؤاد وجون إيفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة ، فيما جاءت احداث الشوط الثانى على عكس المتوقع حيث حاول فريق حرس الحدود الضغط لاحراز هدف الاطمئنان، وكاد ان يحصل على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو الغت قرار محمد الحنفى حكم المباراة، وتنتهي المباراة بهدف نظيف لحرس الحدود.