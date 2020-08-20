لجنة التخطيط للكرة بالاهلى توصى بإعادة عمار حمدى بعد انتهاء الإعارة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التخطيط في النادي الاهلي برئاسة محسن صالح بضرورة عودة عمار حمدي صانع العاب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوي لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندري، ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدي مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدي العديد من العروض الخارجية والداخلية أبرزها من أندية الاتحاد السكندري وسموحة بالإضافة للطلائع الذي يرغب في تجديد إعارته، إلا أن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي حالياً هو عودة اللاعب فور انتهاء اعارته.

المستوى الذى ظهر به عمار حمدى مع الأندية التى لعب لها يكشف مدى انخداع فايلر فى مستواه، كما يحرج المدير الفني للفريق الأحمر، خاصة أنه تألق بشدة داخل المستطيل الأخضر، وخارج أسوار القلعة الحمراء، فكما تألق مع الجيش، لفت الأنظار إليه وقت ارتدى قميص فريق الاتحاد السكندرى ، وكذلك المنتخب الأولمبى .

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شارك عمار حمدى مع الاتحاد السكندرى فى 14 مباراة ببطولة الدورى سجل خلالها 3 أهدف وصنع 4 لباقى الفريق.وعندما ارتدى قميص المنتخب الأولمبى لم يخيب ظن شوقى غريب المدير الفني للفراعنة الشباب، بل إنه كان على قدر المسئولية ، وصنع هدف في مرمى جنوب أفريقيا ، من خلال المباريات الأربعة التي شاركم فيها، بخلاف المباريات الودية التي تم الاعتماد عليه فيها والتي وصلت الى 7 مباريات .

كل هذا ولم يفكر فايلر أن يمنح اللاعب فرصة فى الأهلى، وهو ما يمثل عدم تقدير لقدرات عمار حمدى المتألق خارج النادى الأهلى.