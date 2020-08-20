شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة مثيرة للاعبي الزمالك بسبب وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، لاعبي فريقه بالتوقف عن اللعب في مباراة القمة أمام الأهلي المقررة السبت، في حالة نزول وليد سليمان، جناح الفريق، بسبب الخاتم الذي يرتديه في إصبعه.
وأضاف مرتضى منصور خلال مقطع فيديو أذاعته قناة الزمالك في اجتماعه بلاعبي الفريق: "الخاتم شيئًا ممنوعًا قانونيًا في كرة القدم، ولا يجوز أن يحمله اللاعب".
وواصل رئيس الزمالك: "وليد سليمان يضع سحرًا في هذا الخاتم، واوقفوا اللعب في حالة نزوله به لأرضية الملعب".
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