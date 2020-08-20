شكرا لقرائتكم خبر عن جنابري: سنفوز على باريس سان جيرمان في نهائي الأبطال ونحصد الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيرجي جنابري، جناح بايرن ميونخ الألماني ونجم نصف نهائي دوري الأبطال أمام أوليمبيك ليون الفرنسي بهدفي تمهيد انتصار فريقه، إنهم يتطلعون لحصد الثلاثية بأي ثمن وسنفوز بالنهائي، وسيبذلون قصارى جهدهم في النهائي الأحد المقبل أمام باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ذلك.

وسجل صاحب الـ25 عاما هدفي تمهيد الطريق للنهائي في الدقيقتين 18 و33، قبل أن يختتم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الثلاثية قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للقاء. وأوضح جنابري لشبكة «سكاي سبورت» بعد المباراة التي احتضنها ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة: «نسعى لحصد الثلاثية، سنبذل قصارى جهدنا الأحد».

وأقر ثاني هدافي الفريق البافاري في البطولة، برصيد 9 أهداف خلف «ليفا» صاحب الـ15 هدفا، بأن ليون جعل الأمور صعبة على البايرن، لا سيما مع بداية اللقاء، وبأن الحظ كان بجانب فريقه.

وتابع ليون ضغط علينا بقوة، الحظ وقف بجانبنا في البداية، ولحسن الحظ أن تسديدتي سكنت الشباك، وليون كان شرسا وكان واضحا أنهم يرغبون في الفوز بأي ثمن، وكانوا جيدين للغاية.

ويسعى الفريق البافاري، بعد أن هيمن على الموسم المحلي بثنائية الدوري والكأس، لتتويج موسمه بالثلاثية بلقب دوري الأبطال عندما يلتقي باريس سان جيرمان الأحد على اللقب، في أول مواسم المدرب هانز فليك الذي كان قد جاء في منتصف الموسم كمدرب مؤقت خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش.

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