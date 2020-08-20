شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليون: فحورون بما قدمنا هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح رودي جارسيا، مدرب ليون، عقب توديع دوري أبطال أوروبا، بالخسارة 0-3 أمام بايرن ميونخ، أن فريقه كان يجب أن يتقدم في النتيجة خلال الشوط الأول، وكانت الأفضلية واضحة لصالح ليون في أول 15 دقيقة، وكاد يباغت بايرن ويتقدم بهدفين عن طريق ممفيس ديباي وكارل توكو إكامبي في الدقيقتين 4 و17.

وأضاف جارسيا: "لكن الجناح سيرجي جنابري تألق ووضع البايرن في المقدمة بهدفين في الدقيقتين 18 و33، ليصعب مهمة ليون في العودة للقاء".

وقال جارسيا في تصريحات عقب المباراة: «كان يجب أن نتقدم في النتيجة، لكن البايرن هو من نجح في ذلك بفضل مهارة فردية من جنابري».

وتابع «دخلنا للاستراحة ونحن نشعر بالظلم، ولكننا لم نستسلم بعد ذلك. في كل الأحوال، يمكننا الشعور بالفخر بموسمنا، وبالمباراة التي لعبناها اليوم. بطبيعة الحال أشعر بالإحباط. الحظ لم يقف معنا في بداية المباراة عندما سنحت لنا فرصتين عظيمتين.