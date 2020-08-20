شكرا لقرائتكم خبر عن فليك يكشف عن خطته لمباراة باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، بالصعوبات التي واجهها فريقه أمام ليون، رغم تجاوزه بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل الفريق البافاري للمباراة النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان، الأحد المقبل، بعد أطاح الأخير أيضًا بنظيره الألماني لايبزيج.

وتحدث المدرب الألماني لشبكة «سكاي» عقب المباراة، قائلًا «كنا نعلم مدى صعوبة اللقاء، نظرًا لقدرة ليون على إقصاء مانشستر سيتي ويوفنتوس بأداء رائع».

وأشار فليك إلى تميز كتيبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا في الجانب الخططي، مما سبب لفريقه مشاكل في وقت مبكر، مضيفًا «كنا نعلم أننا بحاجة للدفاع بشكل أفضل، ووقعنا فيما حذرنا منه بفقدان الكرة بسهولة».

وبسؤاله عن مواجهة سان جيرمان في النهائي، أجاب: «إنهم فريق رائع، وقاتلوا طوال مشوارهم حتى الوصول للمباراة النهائية.. قمنا بتحليل بعض الأمور الخاصة بهم، وأدركنا امتلاكهم للاعبين ذوي سرعات بالغة». واختتم: «سنعمل على تنظيم دفاعنا أمامهم، لكننا نعلم أن أكبر مواطن قوتنا هو وضعنا للمنافس تحت الضغط».

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