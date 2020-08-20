شكرا لقرائتكم خبر عن نوير بعد تخطي ليون: سنبذل قصارى جهدنا في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ الألماني، عقب التأهل لنهائي دوري الأبطال بالفوز على أوليمبيك ليون الفرنسي بثلاثية في نصف النهائي، أنهم كانوا يدركون ما ينتظرهم، وأن المباراة أمام الفريق الفرنسي لن تكون سهلة، بينما وصف الانتصار بـ«النتيجة الرائعة».

وقال نوير لشبكة «سكاي سبورت» بعد اللقاء الذي شهده ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة: «كنا ندرك ما ينتظرنا والحظ كان بجانبنا في البداية، وبعد ذلك أظهرنا مستوانا الحقيقي».

وأقر الحارس الدولي بأن ليون لعب بشراسة كبيرة، وهو أمر طبيعي في مباراة بهذا الحجم، مضيفا: «الهدف جاء في وقت مناسب، لم نبدأ اللقاء بشكل جيد. ولكننا فزنا في النهاية بثلاثية في نصف نهائي دوري الأبطال، وهي نتيجة رائعة».

وحول نهائي الأحد المقبل أمام فريق فرنسي آخر وهو باريس سان جيرمان، الذي تأهل على حساب لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة أيضا، أكد نوير أنهم سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق اللقب.