شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ ربع قرن.. ليون يغيب عن دوري الأبطال النسخة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن تأكد غياب ليون الفرنسي عن بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة منذ 25 عاما، بسبب عدم قدرته على الوصول للقاء النهائي وفشله في الوصول للمربع الذهبي للدوري الفرنسي، وخسارته نهائي كأس فرنسا أمام باريس سان جيرمان 6/5 من نقطة الجزاء.

كما كشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، عن وصول بايرن ميونخ لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخه معادلا إنجاز ميلان الإيطالي الذي وصل للنهائي بنفس عدد مرات البافاري، صعد فريق ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية 16 مرة.

وأشارت الشبكة الإحصائية أن بايرن ميونخ فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بينما يتفوق عليه ريال مدريد بتتويجه 13 لقبا، وميلان الإيطالي 7 ألقاب، وليفبول الإنجليزي 6 ألقاب.